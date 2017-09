Congo-Brazzaville: Pétrole - Les pratiques opaques du Suisse Gunvor

Second levier de négociation : offrir à Brazzaville un accès facile à des liquidés. Gunvor prête au Congo 750 millions de dollars entre 2011 et 2012 en échange de futures livraisons de pétrole. Une pratique courante mais opaque. Mais ce n'est peut-être pas tout. D'où cette enquête pour blanchiment ouverte en Suisse.

Selon Public Eye, ces derniers utilisent plusieurs leviers dans la négociation : d'abord la proximité entre le fondateur de Gunvor et le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. « Relativement isolé » à l'international, et « empêtré » selon public Eye « dans le problème récurrent de sa dette étatique », Brazzaville cherche de nouveaux appuis et conclut de fait dans la foulée plusieurs partenariats avec la Russie.

Alors que l'instruction dans ce dossier se poursuit depuis 2011 dans le plus grand secret, Public Eye a enquêté de son côté et eu accès à de nombreux documents confidentiels qui permettent de retracer la façon dont Gunvor a réussi à pénétrer le marché congolais.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.