Cameroun: Mani Bella - « J'ai préféré garder mon véritable nom pour faire honneur à mes origines et mieux valoriser ma culture »

Bonjour Mani Bella, vous êtes invitée à Bruxelles par la Communauté Mbamoise de Belgique, depuis combien de temps vous ne vous êtes pas produite à Bruxelles ?

C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être reçu ce 07 Octobre par la communauté Mbamoise de Belgique. Surtout que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Bruxelles...

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Mani Bella, c'est votre nom d'artiste ? Quel est votre nom de famille ?

Bonjour, effectivement je m'appelle Mani Bella Véronique. J'ai préféré garder mon véritable nom pour faire honneur à mes origines et mieux valoriser ma culture...

Le grand public vous a connu vers les années 2014-2015 avec un des classiques du Bikutsi Pala Pala, depuis quand faites-vous la musique ?

Je suis entrée dans la musique en 2005. Le grand public m'a plutôt découvert en 2011... C'est l'année où j'ai sorti mon premier album qui s'intitulait "pousse la vie" et le titre kongossa a connu un succès national avec de nombreux prix à la clé. C'est d'ailleurs grâce à ce succès que j'ai fait ma première tournée européenne en 2012... «Pala pala» en 2014 est juste l'explosion dans la communauté internationale...

Ceux qui vous ont vu sur scène disent que vous avez le sang chaud, qui est vraiment Mani Bella ?

Je n'ai pas le sang chaud. Je suis juste une artiste rebelle, explosive sur scène et je n'ai pas ma langue dans la poche car je suis contre toute forme d'hypocrisie. Les intimes me trouvent plutôt posée et mâture.

La musique camerounaise semble en pleine mutation depuis quelques années, quel est votre regard sur la musique camerounaise aujourd'hui ?

La musique camerounaise a beaucoup évoluée et j'en suis fière. Surtout le bikutsi. En tant que l'une des ambassadrices de notre culture, je ne peux que féliciter mes collègues et tous ceux qui participent à cette évolution... Vivement qu'on soit incontournable dans le showbiz mondial.

Quelle est votre source d'inspiration ?

Je puise tout simplement mon inspiration sur tout ce qui m'entoure. Ma communauté, ses fléaux, etc... Grâce à ce petit don que le seigneur m'a donné je dis ce que je vois ou ce que je vis à ma façon, avec mes mots et mon avec mon style.

Vos fans trépignent d'impatience, à quand la prochaine entrée en studio ?

Mon prochain album est imminent... il sortira avant la fin de cette année 2017. Il sera explosif, mais sincère.

Que réservez-vous au public belge ?

Merci à tous mes fans du monde entier et merci à la communauté belge pour le soutien. J'arriiiiiive! Et ensemble nous ferons ce qu'il y a de plus beau. Partager l'amour de notre culture.

Un message à la communauté Mbamoise de Belgique d'Allemagne, de France et de toute l'Europe

Merci infiniment à la communauté Mbamoise pour cette invitation le 07 Octobre. Nous passerons une merveilleuse soirée et ensemble valoriserons notre culture. Par les fonds collectés nous contribuerons au bonheur et à l'éducation de jeunes camerounais des écoles rurales du Mbam.