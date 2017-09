Cameroun: Education - Le Purs pour la purification du système

Ainsi, en dépit du système éducatif actuel jugé de « malade », cette formation politique a dit « prioriser l'école ». Les enfants devraient aller à l'école. « Nous avons des acteurs sur le terrain de ces côtés-là qui sont en train d'amener les uns et les autres à comprendre la nécessité et l'importance de l'école », a conclu le premier secrétaire du Purs.

De ces débats, l'on retient qu'il est nécessaire de refonder entièrement le système éducatif camerounais qui est l'un des vestiges de l'époque coloniale car, constate Serge Espoir Matomba, « tout ne va pas, [... ] rien ne marche ! ». « Quel est le profil du Camerounais que nous voulons avoir pour la République ? », s'est demandé le premier secrétaire du Purs avant de répondre : « le profil d'homme que nous voulons avoir, c'est un homme intègre, du savoir, qui réussit à se poser des questions et qui réussit à remettre en cause tout ce qu'il trouve devant lui. C'est ce type d'homme que nous voulons pour le Cameroun », souhaite Serge Espoir Matomba.

Ce parti politique plaide pour la formation d'esprits critiques. " Notre école est malade et il faut faire quelque chose si nous voulons un Cameroun différent, [... ]. Il faut impérativement que nous commencions par le secteur le plus important qui est l'éducation".

