Mali: Passation des marchés publics - Le ministère de l'emploi forme 60 agents financiers

Le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP), Maouloud Ben Kettra a présidé hier, au Centre de Perfectionnement de l'ANPE, l'ouverture des travaux de atelier de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures Nationales de passation, d'exécution et règlement des marchés et des délégations de service public. C'était en présence des directeurs centraux et les participants.

Pour une meilleure maîtrise des nouvelles procédures de la passation des marchés et un bon suivi dans l'exécution, la direction des Finances et du Matériel a décidé d'entreprendre une formation de mise à niveau de ses agents. Cet Atelier de formation se tiendra du 11 au 15 septembre.

Elle vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la commande publique afin de leur permettre de maîtriser les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public. Il s'agit pour les participants au cours de cet atelier de cinq jours de maîtriser le concept général, les principes fondamentaux et les techniques de procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, maîtriser les dossiers types d'appel d'offres et demande de propositions.

Pour le ministre, cette formation entre dans le cadre du renforcement de la capacité des acteurs de la commande publique dans les procédures nationales de passation de marché, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés et délégations de service public. Cette formation est une suite logique de plusieurs sessions de formation, organisées à l'interne par la Direction des Finances et du Matériel de mars 2017 à nos jours, impliquant les cadres et agents de toutes les structures.

Pour le ministre, la formation des acteurs impliqués dans la commande publique attire l'attention des plus hautes autorités du pays, comme action prioritaire visant à promouvoir la bonne gouvernance et l'efficience dans l'exécution des dépenses publiques.