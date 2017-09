Afrique: CEDEAO - Les Experts du Programme de coopération monétaire en conclave à Bamako

Les Experts membres du Comité Technique chargé des Politiques macroéconomiques, tiennent une session ordinaire, du 11 au 13 pour étudier le rapport de la Convergence Macroéconomique au titre de l'année 2016 et évaluer l'impact de la mise en œuvre de la feuille de route du Programme de la Monnaie unique de la CEDEAO.

Au cours de cette session, le Conseil examinera les performances macroéconomiques des Etats membres au titre de l'année 2016, analysera la situation de la convergence des économies et fera le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route du Programme de la monnaie unique de la CEDEAO.

Le Commissaire en charge des Politiques Macroéconomiques et de la Recherche Economique, M. Mamadou Traoré, a fait savoir qu'un des axes de l'intégration en Afrique de l'Ouest est la réalisation d'une unique monnaie. La convergence macroéconomique est perçue comme le moyen de réalisation des conditions requises pour garantir la création d'une union monétaire viable.

Ainsi pour atteindre son objectif d'intégration monétaire, la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement a adopté en 1999, un pacte de stabilité et de convergence lequel met en place un mécanisme de surveillance pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques des Etats et la convergence des économies nationales.

Quant au ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, il a indiqué que dans le processus de mise en œuvre des activités d'intégration, on ne peut faire l'économie des rencontres de concertations pour voir le chemin parcouru et convenir des mesures et dispositions à prendre pour mieux poursuivre le processus d'intégration et se donner des orientations claires et précises pour l'atteinte des objectifs.