Sénégal: Abdou Latif Coulibaly - "Nous devons arriver à développer notre identité propre"

Dakar — Le nouveau ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a fait part de son ambition de développer "une identité propre au Sénégal" par le biais de programmes et projets culturels arrêtés par les pouvoirs publics, dans le cadre de "l'orientation globale" définie pour ce secteur par le président de la République Macky Sall.

Selon le nouveau titulaire du portefeuille de la culture, sa mission va consister à développer "notre identité par des programmes et projets culturels".

"C'est notre identité qui sera porteuse de notre développement, c'est notre identité culturelle qui va nous le donner, c'est également les politiques culturelles que nous allons mettre en place à travers des projets et programmes qui nous permettront de développer une identité propre au Sénégal", a-t-il déclaré à l'issue du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement formé jeudi dernier.

"On retiendra du Sénégal des routes et des autoroutes pour évaluer son développement", mais "cela ne nous différenciera pas des autres nations. Or, nous avons quelque chose de spécifique chez nous et il faut que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, aide à développer cette identité", a-t-il dit, citant André Malraux, un "important" ministre français de la Culture.

"C'est ma mission et celle de tous les acteurs culturels porteurs de culture, les individus pris isolément et les collectivités prises ensemble", souligne l'ancien porte-parole du précédent gouvernement, qui a tenu à faire un distinguo entre acteurs culturels et professionnels de la culture.

Abdou Latif Coulibaly estime que sa nomination au ministère de la Culture est à lier à une "passion" pour ce secteur. "Je ne peux pas me considérer comme un expert de la culture, ni d'ailleurs comme un professionnel, mais j'ai au moins une passion pour la culture", fait-il valoir.