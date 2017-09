Sénégal: Mise en œuvre du PSE - Le chef de l'Etat appelle à la consolidation des acquis

Sitôt formé, le gouvernement est d'attaque. Hier, en conseil des ministres, après avoir invité le gouvernement à poursuivre et à renforcer les efforts entrepris, pour hâter la réalisation des projets du Plan Sénégal Emergent, le Président de la République a décliné la feuille de route définie pour le nouveau gouvernement.

Selon lui, la feuille de route est articulée principalement autour de la consolidation des performances réalisées dans de nombreux secteurs qui fondent le Plan Sénégal Emergent, comme la santé, la sécurité, l'agriculture, les infrastructures, le commerce, la qualité du service public, la bonne gouvernance, l'éducation.

De même, il s'agit d'une meilleure articulation de certains secteurs ou politiques publiques afin de les mettre en phase avec les contingences et les urgences, qu'elles soient nationales ou internationales, comme la gouvernance minière, la recherche et l'innovation, la promotion du volontariat de jeunes, la gestion stratégique du pétrole et des énergies, le développement de l'économie numérique, le tourisme, le développement des infrastructures aéroportuaires.

Selon la même source, le chef de l'Etat a plaidé le recentrage opérationnel des priorités essentielles autour des leviers qui fondent sa politique sociale, notamment la microfinance et l'économie solidaire, la promotion de l'emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main-d'œuvre, la prise en charge des groupes vulnérables, comme la petite enfance, l'enfance, les personnes âgées et celles vivant avec un handicap.