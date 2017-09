Tunisie: Anouar Belhassen somme le Parlement de s'expliquer

«Bien que l'Isie n'interfère pas dans le travail des autorités politiques, notamment la présidence de la République et le Parlement, celle-ci s'engage à respecter le calendrier fixé», a-t-il ajouté dans une déclaration à TAP.

D'après Belhassen, toute modification pourrait avoir des répercussions financières sur le processus des candidatures aux élections municipales allant jusqu'à un million de dinars.

Le président par intérim de l'Isie a mis en garde contre les conséquences pouvant découler de tout retard dans l'organisation des municipales, prévues pour le 17 décembre 2017.

«Le report sine die des municipales risque de nuire à l'intérêt suprême du pays au même titre que les intérêts des citoyens», a-t-il encore souligné.

Selon Belhassen, la non-promulgation avant le 18 septembre du décret présidentiel relatif aux élections municipales aura sans nul doute un impact négatif sur le calendrier de l'Isie.

Par ailleurs, Belhassen a indiqué que l'instance s'est réunie, vendredi dernier, en présence des représentants des huit partis politiques qui avaient appelé au report des municipales.

L'article 101 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums stipule que la convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielle, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum.

Huit partis avaient affirmé, dans une déclaration commune, «l'impossibilité de tenir les élections municipales en décembre prochain», étant donné que «les conditions juridiques, logistiques et techniques ne sont pas encore réunies». Il s'agit d'Al-Massar, d'Al-Joumhouri, La TunIsie d'abord, Afek Tounès, Al-Badil, Machrou Tounès, le Parti du travail patriotique et démocratique et le parti Al-Watan Al-Mouwahad.