Tunisie: Après le voile... le dévoilement !

Selon le recueil d'articles, intitulé «Penser la société tunisienne aujourd'hui» qu'ils ont publié en 2013, ces chercheurs ont affirmé que dans la société tunisienne, «les «nouveaux voiles» sont un phénomène social apparu d'une manière très visible aux environs de l'année 2004».

Ils attribuent le terme «nouveau voile» à la façon avec laquelle les jeunes femmes tunisiennes couvrent la chevelure, en faisant la distinction par rapport au «voile traditionnel» qui est le sefsari. Dans son article «Dévoilement et revoilement des Tunisiennes», paru dans le même recueil, la jeune chercheure en sociologie, Amel B.Zakour, a proclamé que «le hijab diffère du "voile traditionnel" non seulement de par son aspect physique, mais de par l'état d'esprit de celle qui le porte, qui est convaincue d'exprimer un choix personnel et délibéré». Cette vogue, que la société tunisienne a connue durant cette dernière décennie, vit, actuellement, un déclin, en faveur d'un nouveau phénomène qu'est le «dévoilement» d'une grande part des femmes tunisiennes.

Le dévoilement de la femme tunisienne n'est pas inédit

On observe, aujourd'hui, la manifestation d'une nouvelle vague touchant les jeunes filles et dames : l'enlèvement du voile ou hijab. Une grande part des Tunisiennes, non sans hésitation, ont décidé d'ôter le voile qu'elle ont porté pendant un bon bout de temps. Peut-être, l'aisance de cet acte, revient à une image bien ancrée dans la mémoire collective des Tunisiens. Celle de l'épisode historique où l'ancien président de la République d'alors Habib Bourguiba exhorte une femme tunisienne à ôter son sefsari. Le dévoilement de la femme tunisienne n'est pas inédit. De surcroît, au revoilement de plusieurs femmes tunisiennes qui consiste alors à porter le hijab va succéder par la suite le phénomène contraire : celui du dévoilement. Ces dernières ont décidé volontiers d'ôter leurs voiles qu'elles ont l'habitude de porter, pour un bon bout de temps.

Raghda est une jeune célibataire âgée de 29 ans. Elle a décidé de porter le voile, alors qu'elle fréquentait encore le lycée. La grande passion qu'elle éprouve pour le tennis va en pâtir. En effet, elle a fini par abandonner la pratique de ce sport parce qu'elle considérait, autrefois, que la tenue sportive pour cette discipline n'est pas décente. Aujourd'hui, Raghda, ne porte plus le hijab. Le 3 mai 2017, elle a publié sur son compte Facebook : «Après une histoire d'amour grandiose qui a débuté le 4 août 2006, mon cher voile est en moi décédé... depuis belle lurette en effet... il a fallu alors l'enterrer en un jour sacré à jamais... et ce jour est arrivé».

Raghda est actuellement activiste, au sein de la société civile de sa communauté à Hammam-Lif. Elle proclame qu'elle n'a été jamais aussi épanouie. Quant à Mouna, 27 ans, elle a porté le «nouveau voile» après la révolution. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle a décidé d'enlever définitivement le hijhab, elle a répondu avec beaucoup de gaieté et d'humour : «J'ai fait l'expérience du port du voile et je l'ai ensuite enlevé. En fait, j'ai décidé de le mettre il y a cinq ans. Et je n'ai senti aucune différence entre les deux situations. En effet, je peux être décente et respectable avec ou sans le voile . A mon sens, c'est un faux problème. Et puis, je ne suis pas véritablement pratiquante. Je ne fais pas mes cinq prières régulièrement. Le voile n'est qu'un accessoire».

Elle ajoute avec sarcasme : «Durant cinq ans, je n'ai pas su comment fixer le hijab sur ma tête, alors j'ai laissé tout tomber». Pour Jamila, 60 ans, mère de deux jeunes filles, le dévoilement des femmes, notamment les jeunes, est une sorte de libération. «Je suis heureuse pour toute fille qui arrive à ôter le voile définitivement. Elle s'émancipe et s'accepte. Et puis, la foi est quelque chose de beaucoup plus spirituel que de porter le hijab», ajoute-t-elle en riant. Cependant, beaucoup de femmes tunisiennes tiennent à leurs voiles ou hijab.

Pour certaines, elles le portent parce qu'elles le considèrent comme une obligation religieuse. Pour d'autres, elles tiennent à le mettre, par pudeur, parce que le milieu où elles ont grandi et vécu, la couverture de la chevelure fait partie de leurs us et coutumes. Toutefois, la femme tunisienne est libre de faire son choix. Elle est toujours le symbole de la femme émancipée dans le monde arabe.