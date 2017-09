Tunisie: Ali Frihida réélu S.G.

Les travaux du congrès se sont déroulés en présence de représentants de la confédération syndicale internationale et d'organisations syndicales palestiniennes, algériennes, marocaines et turques.

«Plusieurs dossiers en suspens attendent la nouvelle équipe», a-t-il également indiqué, expliquant que son organisation comprend, outre le Conseil national des imams et cadres des mosquées, des syndicats de travailleurs dans le domaine de la santé, l'enseignement, l'industrie, le commerce, etc.

«Nous œuvrerons au cours des cinq prochaines années à élargir la base de l'organisation, à réformer ses structures régionales et locales et à nous positionner avec force au sein du paysage syndical national», a pour sa part déclaré, à l'agence TAP, Ali Frihida.

Les rapports moral et financier ont été auparavant examinés et adoptés, de même que les motions professionnelle, générale et des relations extérieures. Des articles du statut et du règlement intérieur ont en outre été amendés.

