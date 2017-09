Tunisie: L'empreinte du FMI !

Ecoutons-le : «La stratégie économique du gouvernement durant les trois prochaines années sera axée sur la réduction du déficit budgétaire à 3% et de la masse salariale à 12,5%, et sur le maintien de l'endettement à un taux inférieur à 70%. Cette stratégie ambitionne également de porter la croissance à 5% à la fin de 2020». Le chef du gouvernement s'adressait hier aux députés, lors de la séance plénière consacrée au vote de confiance au nouveau gouvernement.

Hormis ces grands agrégats, rien de nouveau. Tout a déjà été formulé. Ce fut le cas notamment du plan de sortie de crise annoncé dans le discours de vote de confiance du gouvernement dit d'union nationale, en août 2016, et des grandes réformes annoncées le 14 janvier 2017.

Seul bémol, Youssef Chahed a admis hier que «le programme de réformes constitue une tentative de changer le modèle de développement, le modèle actuel ayant montré ses limites. Le nouveau modèle doit se baser sur l'investissement public dans les secteurs stratégiques, qui ne devraient pas sortir du giron de l'Etat, mais également sur le partenariat public-privé... Ce modèle doit également permettre de libérer le potentiel non exploité de l'économie nationale (terres domaniales non exploitées notamment), afin de l'intégrer dans le circuit économique».

En fait, les propos de Youssef Chahed sur la question des subventions et de la Caisse générale de compensation s'inscrivent dans la même veine. Aujourd'hui, ici et maintenant, le FMI prône tout simplement de réduire drastiquement les subventions, notamment en matière énergétique. Or, lesdites subventions sont bien apparues à une époque où, pour assurer la compétitivité de la main-d'œuvre tunisienne en matière de coûts par rapport aux économies européennes notamment, on avait décidé de geler les salaires et de compenser les prix des produits de première nécessité. A l'époque, l'écart de salaires de la main-d'œuvre tunisienne par rapport à la main-d'œuvre européenne, en matière de textiles notamment, s'élevait de un à six. Ainsi pouvait-on, à tort ou à raison, assurer l'attractivité du site tunisien et drainer les capitaux étrangers et les industries exportatrices.

Aujourd'hui, on tend à diminuer les subventions tout en gelant d'une certaine manière les salaires ou en diminuant la masse salariale. S'élevant à près de 15% du PIB, elle est jugée excessive. Pour le FMI, dans les pays émergents, la masse salariale ne dépasse guère les 8,5% du PIB. En Tunisie, elle doit être ramenée à 12,5%. Youssef Chahed acquiesce.

Pourtant, et jusqu'à nouvel ordre, les salaires constituent la principale source de la demande sous nos cieux. C'est à dire de la relance, même cahin-caha. Et comme le PIB stagne, faute de production massive non rentière, la question du rapport de la masse salariale demeure posée d'une manière viciée à la base. Augmenterait-il que la masse salariale diminuerait en rapport, ipso facto.

Certes, des questions comme le rôle de l'Etat et la sous-utilisation des ressources (et pas seulement les terres domaniales) nécessitent une réflexion audacieuse et des initiatives décisives. Youssef Chahed gagnerait cependant à annoncer clairement le coût social de toutes les réformes envisagées. Il doit dire sans ambages quels sont les sacrifices que devraient consentir les classes et couches démunies et moyennes ainsi que les hommes d'affaires. Parce que le FMI envisage bel et bien un véritable traitement de choc en la matière. C'est désormais un secret de polichinelle que d'y souscrire.

Et cela est d'autant plus urgent que, d'une certaine manière, le gouvernement n'a pas le choix. Il va par-devers le FMI le couteau sous la gorge. Pas plus tard que le mois dernier, nos réserves en devises atteignaient à peine les 90 jours d'importations, du jamais vu en plus de trente ans. Il aura fallu l'injection d'un crédit de la Banque mondiale de 500 millions de dollars, pour que les réserves en devises couvrent les 103 jours.

C'est pourquoi on est en droit de se poser légitimement la question lancinante : s'agit-il en fait de la stratégie économique de Youssef Chahed ou de celle du FMI ? La question est lourde de sens. Et il faudra y répondre.