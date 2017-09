Tunisie: Un timbre-poste en hommage à l'épopée de Ben Guerdane

«Ben Guerdane : victoire de la Tunisie contre le terrorisme» est l'expression mentionnée sur ce timbre-poste, émis pour montrer la contribution de la PT «à immortaliser la résistance organisée par l'armée et les forces de sûreté nationales aux attaques perpétrées par des groupes armés terroristes sur la ville de Ben Guerdane le 7 mars 2016», a précisé la Poste tunisienne dans un communiqué.

«L'armée et les forces de sûreté nationales ont réussi à mener à l'échec le plan de ces groupes terroristes et défendre l'intégrité du territoire tunisien», ajoute la même source.

Le timbre-poste émis illustre une représentation des deux institutions de l'armée et de la sûreté nationale unies dans l'opération de résistance contre l'attaque terroriste pour défendre la Tunisie et protéger son territoire. Le drapeau de la Tunisie en gros plan symbolise la nation, ses valeurs et sa liberté comme barrage inébranlable contre le terrorisme et y figure également le monument commémoratif distinctif de la ville de Ben Guerdane.

La bataille du 7 mars 2016 a été une victoire pour les forces de sûreté et de l'armée tunisiennes sur le terrorisme. Elle a été, également, une concrétisation des valeurs qui rassemblent les Tunisiens, une confirmation de leur unité et aussi un avertissement à tous ceux qui planifient des actes de violence et de destruction et l'utilisation des armes contre l'Etat et l'intégrité du territoire tunisien qu'ils auront le même sort que les terroristes tués lors de la bataille de Ben Guerdane, développe la PT, dans son communiqué.