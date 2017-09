Sénégal: Gouvernement DIONNE II ou DIONNE BIS

En vérité, rien n'a en réalité changé, et le PM lui-même a bien fait de dire que ce sera sous le signe de la continuité. Les mathématiciens comme lui apprécieront bien cette continuité.

Tout compte fait, de gouvernement politique, il n'en a pas été, car les vaincus en sont les principaux vainqueurs, parce que reconduits, à quelle fin? Macky Sall seul sait. Quid de gouvernement de technocrates ?

Les nouveaux profils interrogés ne renseignent pas sur les états de service dans les domaines où ils sont affectés. Mieux on aurait pu laisser les autres continuer et donc arriver aux 39 Ministres de l'actuel gouvernement, dont on se demande d'ailleurs comment vont-ils tenir dans la salle du conseil des Ministres.

Pis, le saucissonnage du secteur des mines et de l'énergie laisse entrevoir une volonté de donner un fromage à des fidèles. L'aménagement du territoire un point crucial qui conditionne la réussite du PSE est relégué aux oubliettes, mêmes si on maintien la décentralisation et son corollaire l'ACTE III.

Comme l'a dit un chroniqueur de la place, Macky Sall s'est mis tout seul en danger en ce qui concerne la perspective d'un second mandat. Il multiplie les mécontents de son camp et chez ses alliés.

Il n'est pas surprenant que ce remaniement joue les prolongations à travers d'autres ajustements. L'arrivée du Dr Cheikh Kanté à la table du conseil des ministres à la place de Aziz Tall, comme ministre en charge du suivi du PSE, et le "retour"du Pr. Éva Marie Col Seck comme ministre d'État, donnent un avant-goût d'inachevé.

Si ce n'est pas un tâtonnement, ça y ressemble fort. Espérons simplement que la 1ère Dame ne va pas encore interférer avec les cas Yaxam et Youssouf Touré.

Qui sait! Les prochains nous réservent des surprises, car 2019 c'est déjà demain.