Sénégal: Hausse de BRVM 10 et baisse de BRVM C

La plus forte baisse a été enregistrée par l'indice BRVM-TRANSPORT (-6,89%). Les autres baisses concernent les indices BRVMFINANCES (-1,76%) et BRVM-DISTRIBUTION (-0,51%).

La plus forte hausse concerne l'indice BRVM AGRICULTURE (+5,08%). Les autres hausses d'indice de la semaine concernent les indices BRVM-INDUSTRIE (+0,74%) et BRVM-SERVICES PUBLICS (+0,70%).

Les titres les plus actifs en valeur cette semaine sont: SONATEL SN (SNTS), SGB CI (SGBC), CORIS BANK INTERNATIONAL BF (CBIBF), SAPH CI (SPHC) et BOA BN (BOAB).

Les cinq titres les plus actifs en volume cette semaine sont: ECOBANK (ETIT), SONATEL SN (SNTS), SAPH CI (SPHC), SGB CI (SGBC) et UNIWAX CI (UNXC).

Les autres plus fortes baisses ont été constatées sur les titres BOA NG, BOAN (-14,21%), BERNABE CI, BNBC (-10,00%), CFAO MOTORS CI, CFAC (-9,99%) et BOLLORE CI, SDSC (-6,98%).

La plus forte hausse de la semaine est à l'actif du titre SAPH CI, SPHC. Il passe de 2 700 FCFA à 3 080 FCFA, soit une hausse de +14,07%. Les autres plus fortes hausses enregistrées au cours de la semaine sont: UNILEVER CI, UNLC (+8,33%), BICI CI, BICC (+5,99%), ONATEL BF, ONTBF (+5,47%), et TOTAL CI, TTLC (+5,16%). NESTLE CI, NTLC a enregisté la plus forte baisse, voyant son cours passer de 46 000 FCFA à 2 475 FCFA, soit une perte de 94,62%.

Au 31 août, la capitalisation boursière du marché des actions était de 6 276,36 milliards de FCFA et celle du marché obligataire de 2 943,33 milliards de FCFA, contre respectivement 6 168,65 milliards de FCFA et 2 944,35 milliards de FCFA une semaine auparavant.

Le BRVM 10 a en effet grappillé 0,17%, passant de 215,50 points à 215,86 points. A contrario, le BRVM C cède une 0,26% et s'établit à 239,35 points contre 239,98 points vendredi dernier.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.