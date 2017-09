Burundi: Ambassadeur Cyprien Mbonimpa - « L'Occident est un mirage dont il faut se méfier »

Si on va en Occident pour les études ou les spécialisations, c'est à encourager mais si c'est pour chercher du travail, il faut vraiment les décourager. Les sociétés occidentales constituent un monde d'individualisme, de chacun pour soi sur lequel certains Africains ne parviennent pas à s'adapter. En Afrique on peut loger chez un frère, une sœur, un cousin ou une tante, en Occident cela n'existe pas.

Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes sont déterminés à aller en Occident ... Est-ce que la vie est-elle facile là-bas comme on l'entend souvent ?

À Bujumbura, il ne passe pas un mois sans qu'on entende parler d'un jeune ayant profité d'une formation quelconque en Occident pour disparaître dans la nature. La vie y serait-elle plus facile ? « Que nenni », répond l'ex ministre des Relations Extérieures et Coopération Internationale, ancien diplomate (1973-2006) et auteur d'un livre, Mémoire d'un diplomate. Il s'est entretenu avec le blogueur Landry Ingabire.

