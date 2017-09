Sénégal: Formation du nouveau gouvernement de Macky Sall - La société civile clame son scepticisme

Vraisemblablement, la société civile sénégalaise ne s'attend pas à grand-chose, suite au remaniement ministériel opéré par le chef de l'Etat, Macky Sall.

Interpellés hier, vendredi 8 septembre, Seydi Gassama d'Amnesty International Sénégal tout comme Birahim Seck du Forum civil ont tous étalé leur «scepticisme» quant à ce nouveau gouvernement.

En effet, M. Gassama se dit très «déçu» que le président de la République n'ait pas entendu les appels lancés par les partis politiques et la société civile, notamment la nomination d'un ministre neutre chargé d'organiser les élections. Pour sa part, M. Seck qui dit ne rien attendre du nouveau gouvernement, pense plutôt que le régime de Macky Sall est dans la «discontinuité».

Seydi Gassama, Amnesty International/Sénégal : «Je suis très déçu que le président n'ait pas entendu... »

«Le commentaire que je peux faire, c'est que je suis très déçu que le président n'ait pas entendu les différents et nombreux appels qui ont été lancés par les partis politiques et la société civile. Pour qu'il institue un ministre de l'intérieur apolitique, neutre qui peut avoir la confiance de tout le monde, vu que c'est lui qui est chargé d'organiser le processus électoral. Abdoulaye Daouda Diallo qui est membre de l'Apr et maire de commune a organisé les élections les plus catastrophiques de l'histoire du Sénégal. On s'attendait à ce qu'il ait une personne de confiance, de consensus et qu'elle soit apolitique pour qu'elle puisse organiser le dialogue, qui doit être favorisé en période d'élections surtout. En 2019, on a des élections présidentielles.

S'ils ne sont pas bien organisés, le pays va connaitre un lendemain très dangereux. Je regrette que l'on ait nommé une personne colorée politiquement pour couvrir ce ministère et cela soulève des questions surtout par rapport à l'appel au dialogue. Donc je regrette que l'on nomme une copie conforme d'Abdoulaye Daouda Diallo à ce poste-là qui soulève des questions quant à la sincérité de son appel au dialogue, parce qu'en toute évidence ce n'est pas avec Aly Ngouille Ndiaye que l'on peut avoir un dialogue de consensus pour aller vers les élections de 2019.

Je pense qu'il y a le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères et celui des Mines, du pétrole qui sont très importants et nous intéressent bien dans le cadre de notre travail à cause de tous les enjeux de droit humain par rapport à l'exploitation de ces ressources. Je dirais qu'à la Justice, il a nommé l'homme qu'il faut, quelqu'un qui n'est pas politique et qui est capable de dialoguer de façon franche avec les magistrats et avec toutes les personnes inclus dans ce domaine, surtout à la question du rapprochement de la justice au Sénégal. Je crois que le ministre des Affaires étrangères a le profil adéquat, il dispose des relations qu'il faut au niveau international pour piloter les affaires étrangères».

Birahim Seck du forum civil : «Je confirme que nous sommes plutôt dans une discontinuité»

«Au regard de notre Constitution, le peuple sénégalais n'a rien à attendre du gouvernement, dans la mesure où la Constitution dit clairement qu'il appartient au président la légitimité de déterminer la politique de la Nation. Je n'attends rien du gouvernement personnellement à part que le président termine la réalisation des projets qu'il a eu à entamer et accomplir les promesses qu'il a également fait au peuple sénégalais avant de prendre le pouvoir en 2012. Mais le problème reste notre système politique et non les têtes que l'on investit aux postes ministériels. Notre système fait que, quelle que soit la personne, elle ne pourra absolument rien faire sans que cela ne relève de la volonté du président de la République.

C'est lui qui est le chef de parti, de l'Etat. Effectivement, c'est lui qui nomme aux emplois civils, militaires et politiques hormis les exceptions qui sont prévues par la Constitution pour le Premier ministre. Aussi, rappelons tout de même que c'est le président qui détermine la politique de la Nation, donc ce qui veut dire que les hommes qui sont choisis vont se fier au bon vouloir du chef, dont le chef de l'Etat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il s'agit d'un parlement de continuité, comme ils l'ont dit, il y a la continuité par rapport au Pse.

Alors, celui qui se charge du Pse, à savoir le Premier ministre en tant que tête de liste de la coalition «Benno Bokk Yaakaar», qui a fait campagne sur toute l'étendue du territoire national, n'a pas réussi à avoir du point de vue numérique une majorité absolue pour président de la République. Alors, la conséquence logique que tout le monde devrait tirer, et que le président aussi devait retenir, est que son Premier ministre et le Pse ont échoué, dans la mesure où 51% des Sénégalais n'ont pas adhéré à son Pse.

Donc aujourd'hui, pourquoi il voudrait s'entêter à nous dire qu'ils sont dans une logique de continuité ? Continuité par rapport à quoi ? Peut-être continuité par rapport à la mal gouvernance, au financement des étrangers au détriment des multinationaux, à rendre plus malades nos universités. Je pense que dans ce pays, il est temps que l'on s'arrête et que l'on soit sérieux.

Au Sénégal, on n'évalue pas mais on devrait le faire maintenant pour voir les promesses qu'avait faites le président avant d'être élu, quand il battait campagne en 2012 et ses réalisations actuelles. Là on saura si nous sommes dans une continuité ou pas. Et je confirme que nous sommes plutôt dans une discontinuité».