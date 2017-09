Sénégal: Après la formation du gouvernement - Jeu de chaises au niveau des directions des sociétés nationales

Moins d'une semaine après la formation du nouveau gouvernement, le jeudi 7 septembre dernier, sous la houlette du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, le jeu de chaises se poursuit au sommet de l'Etat.

Hier, le chef de l'Etat a nommé de nouveaux ministres d'Etat, dont Awa Marie Coll, et des directeurs généraux. Le Port autonome de Dakar, l'ANSD, l'ONAS, la Caisse des dépôts et consignations, sont entre autres structures étatiques qui ont eu de nouveaux patrons à l'issue de premier Conseil des ministres du gouvernement Dionne II.

Aboubacar Sedikh Béye de l'ANSD remplace Cheikh Kanté au port

Après le 4e gouvernement sous le magistère du président Macky Sall, le jeudi 7 septembre dernier, le jeu de chaises se poursuit au niveau des directions des sociétés étatiques. A l'issue du premier Conseil des ministres du 2e gouvernement du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qu'il a présidé hier au palais de la République, le chef de l'Etat a nommé Aboubacar Sédikh Bèye Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD). L'Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), remplace Cheikh Kanté, appelé à d'autres fonctions, au PAD.

Le nouveau Directeur général de l'ANSD est Babacar Ndir, Statisticien Economiste. Précédemment Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, il remplace Aboubacar Sedikh Bèye promu Directeur général du PAD.

L'ONAS, l'OLCE, OFOR et l'ANRAC changent de patron

L'ONAS, L'OLCE, OFOR et l'ANRAC n'ont pas été épargnés par ce vent de changement. C'est ainsi que Lansana Gagny Sakho, Ingénieur en génie électrique, précédemment Directeur général de l'OFOR est désigné Directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS). Il remplace Alioune Badara Diop qui, lui hérite du poste de Directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'Eau (OLCE), en remplacement d'Amadou Bocoum, appelé à d'autres fonctions.

Et, Seyni Ndao, Ingénieur agronome, est nommé Directeur général de l'Office des Forages ruraux (OFOR), en remplacement de Lansana Gagny Sakho, appelé à d'autres fonctions. De même Ansou Sané, Juriste, précédemment Secrétaire général de l'Agence nationale pour la relance des Activités économiques et sociales de la Casamance (ANRAC), est promu Directeur général de cette agence, un poste laissé vacant par Aminata Angélique Manga nommée ministre.

Le général Mamadou Guéye Faye, Ambassadeur du Sénégal en Corée du sud

Les mesures individuelles du conseil des ministres d'hier, c'est également la nomination de Mamadou Gueye Faye, Général de Corps d'Armées (CR) comme Ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Président Moon Jae-In, Président de la République de Corée, avec résidence à Séoul. Le désormais ex-Haut commandant de la gendarmerie, Directeur de la Justice militaire a été remplacé à la tête de la Gendarmerie nationale par le général Meïssa Niang, Jusque là Commandant en second, en juillet dernier.

Le docteur Mame Thierno Dieng veut s'engager "dans de gros efforts d'éducation populaire"

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Docteur Mame Thierno Dieng, a souligné lundi sa volonté de s'engager "dans de gros efforts d'éducation populaire pour une appropriation du "concept d'environnement et de développement durable". Il s'agit "de faire en sorte que les Sénégalais eux-mêmes comprennent qu'ils ne vivront normalement que dans un environnement respecté", a-t-il dit au sortir du premier conseil des ministres du second gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne. "Il y a de gros efforts d'éducation populaire à faire, pour que les gens eux-mêmes s'approprient le concept d'environnement et de développement durable", a souligné M. Dieng en déclinant ses priorités immédiates. Il compte aussi " faire l'état des lieux de l'existant" dans son département et "identifier les faiblesses" en vue d"'y remédier". Partageant ses impressions après son entrée dans le Gouvernement Dionne II, il a admis que sa nomination était "une surprise" pour beaucoup de Sénégalais. "Je remercie le chef de l'Etat d'autant plus que ma nomination est une surprise pour beaucoup de Sénégalais, parce que je n'ai pas un parcours qui me disposait à cette fonction", a souligné l'intéressé. "Je pensais que je passerais ma vie à enseigner et à soigner. Le fait de me mettre dans cette fonction, c'est véritablement une mise à l'épreuve. Cela d'autant que le secteur qui m'a été confié ne semble pas être en conformité avec ma qualification de dermatologue", a-t-il fait valoir. Selon Dr Mame Thierno Dieng, à y regarder de près, "la santé est dans l'environnement et le développement durable".

Awa Marie Coll Seck promu ministre d'Etat...

Cinq jours après la composition du gouvernement, suite à la victoire de la coalition présidentielle aux législatives du 30 juillet dernier, les nominations se poursuivaient encore hier, lundi 11 septembre, à la Présidence de la République. L'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Pr. Awa Marie Coll Seck, est nommée ministre d'Etat auprès du président de la République. Avec cette nomination, cette recalée du nouveau gouvernement de Dionne 2 retrouve la table du Conseil des ministres.

Aussi, Mahmout Saleh qui était jusque-là le Directeur du cabinet politique du président de la République et Marième Badiane, présidente des femmes de Benno Bokk Yaakaar ont été nommés ministres d'Etat auprès du président Macky Sall.

...Cheikh Kanté nommé ministre du suivi du PSE

La liste n'est exhaustive. Le désormais ancien Directeur du Port autonome de Dakar (depuis le 9 mai 2012), Cheikh Kanté atterrit au Palais de l'avenue Room. Il a été nommé ministre auprès du président de la République chargé du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE). Il succède ainsi à ce poste à l'ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) sous Abdou Diouf, Abdoul Aziz Tall.