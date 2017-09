Sénégal: Des cas de tuberculose et de cancer du col de l'utérus suspectés à Takhoum

L'infirmier chef du poste de santé de Takhoum a salué les journées médicales qui ont été d'un apport important pour le diagnostic et la prise en charge de plusieurs pathologies par des spécialistes. Pour Maguette Sène, le genre d'initiatives est à pérenniser pour servir d'exemple et inciter d'autres à la multiplier pour une amélioration de la santé communautaire.

Sur deux cents personnes consultées, le diagnostic a permis de suspecter un cas de tuberculose et deux du cancer du col de l'utérus. Pour l'agent du ministère de la santé, Maguette Ndiaye, au départ, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus très fréquent en milieu rural la préoccupation. Au bout du compte, les ambitions ont été revues à la hausse pour l'étendre à des consultations plus larges. Ces derniers sont loin d'un centre de santé ou d'un hôpital pour se faire traiter. Selon le maire, Maguette Sène, le poste de santé manquant de beaucoup de choses, justifie sa présence pour un soutien à l'initiative. Il compte s'impliquer dans la construction de la maternité pour la détacher du poste de santé.

Maguette Sène, le maire de la commune de Malicounda, a présidé au lancement durant le week-end dernier, des journées médicales de consultations gratuites de Takhoum. Elles ont été organisées par l'Union pour le développement de Takhoum avec le concours de Maguette Ndiaye, un agent du ministère de la santé. Le concours des jeunes de la localité, a été au rendez-vous à l'image du parrain, Assane Diallo, un ingénieur des télécommunications ressortissant de Takhoum, à la retraite. Deux défis majeurs hantent les habitants de cette zone, l'enclavement et le manque en tout. A en croire au maire de la commune de Malicounda, les consultations médicales gratuites restent une aubaine pour les habitants des hameaux, bourgs et quartiers de Takhoum. Elles ont permis de les soulager du traitement coûteux de diverses pathologies diagnostiquées.

Les journées de consultations médicales gratuites organisées à Takhoum (Commune de Malicounda /Département de Mbour) par l'Union pour le développement de Takhoum, lancées par le maire Maguette Sène, ont permis de suspecter un cas de tuberculose et deux du cancer du col de l'utérus à la suite de diagnostic fait sur plus de deux cents patients, selon un premier bilan, en attendant leur confirmation.

