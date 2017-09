Sénégal: Énième remaniement ministériel de Macky Sall sans le Rsd - Robert Sagna et Cie partagés entre joie et déception

A son avis, «depuis le premier gouvernement dirigé par Monsieur Abdoul Mbaye en 2012, ce sont les mêmes partis qui composent l'attelage gouvernemental». Plus critique, il indique que «le Rsd n'a jamais été associé à une équipe gouvernementale», si l'on sait que «ce nouveau gouvernement est le dernier du septennat du Président Macky Sall», sauf changement à l'improviste. Pour lui, le parti de Robert Sagna «ne mérite pas le traitement qui lui est réservé par le président de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar». Cela, explique-t-il, d'autant plus que «dans la région, toutes les victoires obtenues l'ont été dans le cadre d'une coalition avec le Rsd».

Le quatrième remaniement ministériel opéré par le chef de l'Etat, Macky Sall n'a pas fait que des heureux au sein du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie (Rsd) de l'ancien maire de Ziguinchor, Robert Sagna. En effet, le Secrétaire communal en charge de la Communication et porte-parole du Rsd à Ziguinchor, Mélyan Mendy a déploré la répartition opérée par rapport aux partis alliés, depuis 2012.

Dans une note parvenue à Sud quotidien, le Secrétaire communal en charge de la Communication et porte-parole du Rsd à Ziguinchor, Mélyan Mendy dit être «partagé entre la joie et la déception».

