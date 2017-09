Mali: Les activités de la 25ème conférence internationale des ingénieurs-conseils à Bamako

Bamako, Mali — Le ministre malien de l'Equipement et du désenclavement, Mme Traoré Seynabou Diop, a procédé, lundi, à Bamako, au lancement officiel des activités de la 25ème conférence internationale de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC), qui se tiendra du 6 au 9 mai 2018 dans la capitale malienne.

Organisée à l'initiative de l'Ordre des ingénieurs-conseils du Mali (OICM,) en collaboration avec le Groupe des associations africaines membres de la FIDIC (GAMA), cette rencontre, dont le thème central est : "Aligner le rôle des ingénieurs-conseils à la vision du développement des infrastructures en Afrique", vise, notamment à promouvoir des standards professionnels et éthiques de haut niveau dans la profession, développer les échanges d'information et de points de vue entre les associations membres de la FIDIC, les décideurs et les bailleurs de fonds et soutenir l'essor du secteur de l'ingénierie dans les pays en voie de développement.

Au total, 400 délégués participeront à cette 25è conférence internationale de la FIDIC, dont des dirigeants des grandes firmes d'ingénierie, des managers de projets, des investisseurs publics et privés, des entrepreneurs, des bailleurs de fonds, des représentants de gouvernements, des juristes, des architectes, des représentants des organisations actives dans la promotion de l'intégrité, de la qualité et de l'évaluation des risques, ainsi que les jeunes professionnels du secteur des infrastructures.

La rencontre de Bamako, qui durera quatre jours ,sera marquée par des conférences, des expositions des produits et matériaux locaux de construction, de l'artisanat, des industries, selon les organisateurs, qui annoncent qu'un site Internet destiné à l'inscription en ligne des participants est déjà en construction.

Parlant de l'impact de cette rencontre, les organisateurs ont révélé que les recommandations issues de ces travaux seront mises à la disposition des décideurs nationaux en vue d'une prise en compte dans la mise en œuvre des politiques nationales de développement.

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre malien en charge de l'Equipement et du désenclavement a indiqué que cette conférence viendra consolider l'ambition de son département de faire du secteur de l'ingénierie l'un des moteurs de l'exécution du processus de développement des infrastructures et de désenclavement intérieur et extérieur.

Créé en 1997, l'Ordre des ingénieurs-conseils du Mali compte 194 bureaux d'ingénieurs conseils pourvoyeurs d'emplois. Il veille à l'application correcte par ses membres des bonnes pratiques dans les domaines qu'il couvre et emploie 1.359 travailleurs directs et 7 000 employés indirects au Mali. Une quinzaine de bureaux maliens d'ingénieurs conseils travaillent également dans plusieurs pays africains.

Fondée en 1913, la FIDIC représente le secteur du conseil et de l'ingénierie à l'échelle mondiale. Son objectif principal est de mettre en œuvre une stratégie globale de développement du secteur au nom de sa centaine d'associations nationales membres.

Elle représente 45.000 sociétés d'ingénierie, regroupant plus de 1.500.000 professionnels avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 350 milliards de dollars.

Le GAMA regroupe les associations nationales de l'ingénierie provenant de 16 pays africains et représente les intérêts de la FIDIC sur le continent.