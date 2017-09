Burkina Faso: Réintégration des ex travailleurs de l'hôtel Silmandé - «Nous n'avons pas reçus de notification d'un tel communiqué»

Les responsables de la coordination des Comités de défense et d'approfondissement des acquis de… Plus »

Dans cette optique, il a indiqué que les ex travailleurs donneront de la voix dans les heures via la presse.

M. Tapsoba explique qu'il devait avoir une rencontre entre le ministère de la Culture et du Tourisme, la direction générale de Silmandé et l'Unité d'action syndicale pour la signature d'un protocole d'accord.

«Comme suite à la médiation du gouvernement du Burkina Faso dans le conflit né de la grève illégale du 29 avril 2017, la direction générale de Sopatel Silmandé invite les travailleurs ayant été licenciés ou en situation d'abandon de poste depuis le 15 mai 2017, à bien vouloir prendre attache avec le département du capital humain pour les modalités pratiques de leur réintégration, et ce, au plus tard le vendredi 15 septembre 2017 à 18h», peut-on lire dans le communiqué signé du directeur général, Oumar Sall.

