Mali: Commande publique - l1627 marchés contractés pour 696,095 milliards FCFA

Djiri Doucouré, Chef du département formation et appuis techniques par intérim de l' l'Autorité de régulation des marchés publics et délégations de service public (ARMDS), a révélé, lors de l'ouverture de la session de formation des acteurs de la société civile et du secteur privé qu'en 2016, l1627 marchés contractés pour 696,095 milliards FCFA .

Pour la circonstance, il a vivement exprimé toute sa satisfaction pour les excellents résultats atteints en 2016 en termes de statistiques des marchés, fruit de l'effort de l'ensemble des acteurs de la commande publique de notre pays.

L'expert a rappelé qu'en 2016, 1627 marchés ont été passés par les autorités contractantes pour un montant total de 696 095 265 670 FCFA soit plus du double du volume des marchés passés en 2010 qui s'élevait à 313 984 283 869 FCFA.

«Conscient de l'importance des marchés publics dans le développement d'un pays et plus particulièrement le nôtre où cette importance s'affiche depuis 2013 par une augmentation de plus en plus croissante du nombre et du volume des marchés passés, la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique devient une priorité de la plus haute importance pour l'ARMDS», a-t-il souligné.

Pour justifier cela, Djiri Doucouré a indiqué qu'en 2016, année de la première mise en œuvre de notre stratégie de formation, 1446 acteurs ont été formés à Bamako et dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. En 2017, Notre ambition se trouve au-delà de ce chiffre.

«Présentement, trois sessions de formation au bénéfice d'autres acteurs du District de Bamako et du cercle de Yanfolila sont en cours de préparation pour un effectif prévisionnel de 144 acteurs à former», indique Doucouré.

Selon lui, le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, une des missions fondamentale de l'ARMDS, constitue une priorité que nous nous plaisons d'honorer avec constance et détermination.