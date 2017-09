Mali: Forum Invest in Mali 2017 - Le défi d'émerger sur un marché mondial très concurrentiel

Quant au doyen du corps diplomatiques, Alexeï Doulian, il a demandé à ses collègues ambassadeurs de mobiliser les investisseurs de leur pays. Selon lui, ce forum est d'une importance capitale dans la promotion des investissements privés et le développement au Mali. « Car, les investissements sont nécessaires pour le redressement du pays, sa stabilité économique et sociale, surtout que le Mali regorge de potentiels susceptibles d'attirer les investisseurs », a-t-il dit.

Lors du lancement du Forum Invest in Mali 2017, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé, a indiqué que dans le cadre de la stratégie d'accélération de l'émergence, le Mali a priorisé quatre secteurs d'activités clés : l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, et l'énergie.

