Sénégal: L'avenir intelligent à l'honneur à ITU Telecom World 2017

Une exposition, des débats, des contacts en réseau et un programme de Prix consacrés à la transformation numérique intelligente.

Des grands noms du domaine des technologies numériques des pouvoirs publics et du secteur privé se retrouveront du 25 au 28 septembre à l'occasion de la manifestation d'ITU Telecom World 2017, organisée par l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Busan en République de Corée, nation qui est elle-même l'une des plus évoluées au monde sur le plan technologique et occupait, en 2016, la première place du classement selon l'Indice de développement des TIC de l'UIT. Tous ces spécialistes prendront part notamment à des discussions, à des expositions et à des rencontres entre professionnels sur le thème "Transformation numérique intelligente, une chance pour le monde".

Manifestation internationale incontournable sur les technologies à l'intention des grandes sociétés, des pouvoirs publics et des petites et moyennes entreprises (PME), ITU Telecom World 2017 comprend une exposition consacrée aux solutions numériques, un forum pour débattre et échanger des connaissances, un pôle de contacts en réseau à l'intention des pays, des organisations et des particuliers, et un programme de Prix récompensant des solutions innovantes utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC) et ayant un impact social.

L'exposition mettra à l'honneur les secteurs dynamiques dans le domaine des technologies, les PME et les initiatives de pays du monde entier, en particulier de pays émergents, comme l'Azerbaïdjan, la République de Corée, le Nigéria, la République sudafricaine et le Zimbabwe.

"Parce qu'elles mettent en interrelation tous les secteurs d'activité et tous les pans de la société et modifient notre manière de vivre, de travailler et de faire des affaires, les technologies intelligentes sont notre avenir, un avenir avec d'innombrables possibilités," a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT. "Avec des expositions organisées sur les stands d'entreprises, les pavillons thématiques et les pavillons nationaux, des discussions, des contacts en réseau et un programme de Prix, sans oublier les compétences techniques que nous présenteront les trois Secteurs de l'UIT, je suis convaincu que l'édition 2017 d'ITU Telecom World sera, pour les responsables des pouvoirs publics et du secteur privé, le cadre idéal pour se rencontrer et discuter des possibilités qu'offrent ces technologies, dans l'intérêt de tous".

De grands acteurs du secteur privé, notamment KT, première entreprise de téléphone de République de Corée, présenteront une multitude de technologies dans des domaines très divers comme l'intelligence artificielle, les villes intelligentes ou encore la 5G. L'UIT présentera son vaste programme de travail dans le domaine des technologies et des politiques générales, avec les activités, les évolutions et les technologies qui en découlent.

Le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT (UIT-D), qui célèbre cette année son 25ème anniversaire, présentera le travail accompli avec ses membres pour accélérer l'inclusion et la transformation numériques, tout en renforçant les capacités dans le domaine de l'innovation en vue d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

Le Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) présentera, dans le cadre de l'exposition, les domaines sur lesquels portent ses travaux, par exemple la 5G, les communications par satellite et la radiodiffusion. L'UIT-R célèbrera en outre le 90ème anniversaire de ses commissions d'études, créées en 1927 sous l'égide de l'ancien Comité consultatif international des radiocommunications.

Dans le cadre de son programme Smart ABC, le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T) présentera des technologies intelligentes, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, des services bancaires intelligents et des villes intelligentes, et organisera des rencontres entre des décideurs de renom dans tous ces domaines.

Le Forum d'ITU Telecom World 2017 comportera un programme riche et varié de débats interactifs, auxquels prendront part d'éminents orateurs qui donneront leur avis d'experts s'inscrivant dans une perspective internationale, ainsi qu'un Sommet des hautes personnalités ouverts aux médias. Avec des thèmes aussi divers que les villes intelligentes, l'Internet des objets, la 5G, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les voitures connectées, la citoyenneté numérique, les services financiers numériques, les nouveaux défis dans le domaine de la sécurité et les partenariats intersectoriels au service de la réalisation des ODD, le Forum sera consacré aux politiques, technologies et stratégies favorisant le développement de l'économie numérique.

L'appel à orateurs a été lancé pour le Forum, afin d'inviter des spécialistes à présenter leurs positions, opinions, points de vue et réflexions sur tous les aspects de la transformation numérique intelligente. Les candidatures seront examinées jusqu'au 5 mai 2017.

En outre, le programme de Prix ITU Telecom World qui récompense des solutions innovantes fondées sur les TIC ayant un réel impact social et offre des possibilités de contacts en réseau et de partenariats de haut niveau, une reconnaissance à l'échelle des Nations Unies et une visibilité internationale, est désormais ouvert aux PME et aux grandes entreprises. Tous les exposants et sponsors présents à ITU Telecom World 2017 peuvent présenter leur candidature. Les PME peuvent elles aussi y prendre part en s'acquittant d'un droit d'inscription, qui leur donne également accès gratuitement à l'exposition, ainsi qu'à la totalité des ateliers, rencontres entre professionnels, séances de renforcement des capacités et présentations à l'intention des PME.