Ile Maurice: Bel-Air - Il enjambe le mur pour abuser de sa voisine

Mandés sur les lieux, les officiers de la Criminal Investigation Division, l'Eastern Division Supporting Unit et l'Emergency Response Unit ont procédé à l'arrestation du jeune homme et du père de la présumée victime.

Le père de l'adolescente, qui n'habite pas sous le même toit, a confronté le voisin, jeudi. Au cours de la discussion, les esprits se sont échauffés et il a brisé les vitres de la maison du suspect. Entre-temps, l'adolescente s'est rendue au poste de police de la localité, accompagnée de sa mère et de sa belle-sœur. Après sa déposition, elle a été conduite à l'hôpital afin d'être examinée par un médecin.

Des explications qui ne convainquent pas la mère de l'adolescente. «J'ai interrogé ma fille durant toute la semaine. Elle est très introvertie et ne parle pas beaucoup. Mais finalement, elle m'a avoué qu'elle a eu des relations sexuelles avec ce voisin à trois reprises et qu'il la terrorise depuis avril», s'indigne-t-elle.

Selon le témoignage de la présumée victime, cela fait six mois que le jeune homme, qui est son voisin, enjambe le mur de la propriété de ses parents pour la rejoindre et avoir des rapports sexuels avec elle. Le pot aux roses a été découvert le 4 septembre lorsque la mère de l'adolescente a aperçu le suspect dans sa cour à 22 h 30. Pressé de questions, l'individu devait répondre qu'il avait besoin de parler à sa fille afin qu'elle remette son numéro à une de ses amies, relate notre interlocutrice.

Vendredi, la police de Bel-Air, sous la supervision du chef inspecteur Thakoor, a arrêté un homme de 25 ans dans la localité. Ce dernier est soupçonné d'abus sexuel sur une adolescente de 13 ans. Il a été traduit devant le tribunal de Flacq, sous une charge provisoire de causing child to be sexually abused. Il fait aussi face à une charge provisoire de rogue and vagabond. Il est actuellement en détention policière, la police ayant objecté à sa remise en liberté.

