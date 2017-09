Togo: Awa Nana a rendu son rapport

Entre autres documents rendus à Faure Gnassingbé par Awa Nana et ses collègues contraints d'abréger leur tournée à travers le pays, suite à la pression de la rue appelée à la rescousse par l'opposition togolaise, y figurent en bonne place, "un rapport sur les auditions et consultations effectuées", "un document portant propositions de réformes par voie parlementaire accompagné d'une note explicative" et "un document portant projet d'une nouvelle constitution accompagné aussi d'une note explicative".

Quel intérêt aura les documents rendus ou non, au moment où un projet de loi est sur la table des députés et sera soumis à réflexion du Conseil des présidents demain mercredi ?

