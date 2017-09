Mali: Marchés publics - L'ARMDS renforce les capacités des acteurs de la société civile et du secteur privé

Dans le cadre de son programme visant à renforcer les capacités des acteurs de la commande publique, l'Autorité de régulation des marchés publics et délégations de service public (ARMDS) organise, depuis hier lundi au Centre de Formation pour le Développement.

Une session de formation sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Cette session de cinq jours est organisée à l'intention des journalistes membres de l'Union Nationale des Journalistes du Mali (UNAJOM, du Réseau des Journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, du Conseil national de la jeunesse, du Réseau Plaidoyer-Lobbying (RPL) et bien d'autres. Elle est animée par le facilitateur Boncana Maïga, ancien Directeur général des marchés publics et des délégations de service public. Il est assisté par Soumaïla Guindo, journalise à l'ARMDS.

Lors de l'ouverture des travaux, Djiri Doucouré, Chef du département formation et appuis techniques par intérim et représentant le Président de l'ARMDS, a souligné l'importance de ces sessions de formation. Il a renouvelé non seulement le soutien constant de l'ARMDS dans le domaine du renforcement de capacités des participants mais également de les informer.

Pour lui, les enjeux de la bonne gouvernance recommandent aujourd'hui que les différentes composantes de la société, notamment l'Etat et ses démembrements, le Secteur Privé, et surtout la Société Civile soient mieux imprégnées des dispositions du Code des marchés publics et ses textes d'application.

«Il serait vain de croire que des résultats remarquables seront produits sans une contribution de tous pour atteindre les seuils de performance attendus non seulement au plan national, mais aussi au plan communautaire», dit-il.