Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim veut valoriser le limon de Rodrigues

S'adressant aux jeunes, Stephan Toussaint s'est dit également heureux d'être à Rodrigues, malgré un emploi du temps très chargé. «J'ai tenu à célébrer avec vous ce que vous avez réussi en quelques années. Il y a beaucoup de fléaux qui guettent la jeunesse et je suis persuadé que la formation dont vous avez bénéficié vous fera réfléchir avant d'agir. Aujourd'hui, vous êtes des exemples et des modèles pour d'autres jeunes et je suis sûr que votre expérience sera mise à contribution pour aider d'autres jeunes.»

La présidente a soutenu qu'un projet serait mis sur pied afin de valoriser le limon de Rodrigues. «Nous allons travailler sur une appellation d'origine contrôlée, avec la contribution des scientifiques et agronome, afin de pouvoir augmenter la production de limon. C'est un projet qui fait déjà son chemin et nous avons déjà eu des prototypes au niveau des parfums ou autres produits dérivés.»

La présidente de la République était l'invitée d'honneur de la cérémonie de remise de Gold Awards à 40 récipiendaires du Duke of Edinburgh International Award Mauritius, à Rodrigues, hier, lundi 11 septembre. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Stephan Toussaint, avait également fait le déplacement.

«Ça fait plaisir de récompenser ces jeunes qui ont fait beaucoup d'effort pour en arriver là. Ils ont fait preuve de sérieux et de détermination, de discipline et de force de caractère. C'est pourquoi le pays est fier de vous. Rodrigues doit rayonner au sein de la République», a déclaré Ameenah Gurib-Fakim.

