Maroc: Participation du pays au Salon international "World Food Moscou"

Renforcer la présence des produits agricoles et halieutiques sur le marché russe

Le salon international "World Food Moscou" a ouvert ses portes en début de semaine, avec la participation de 60 pays dont le Maroc qui ambitionne de renforcer la présence de l'offre exportable marocaine des produits agricoles et halieutiques tant sur le marché russe que ceux internationaux.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, auquel le Royaume participe pour la quatrième fois, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume en Russie, Abdelkader Lacheheb, des diplomates et des professionnels marocains.

Le marché russe est d'une grande importance pour les exportations des produits agricoles et halieutiques marocains, le Royaume ayant exporté l'année dernière vers la Russie environ 340.000 tonnes de produits agricoles dont 230.000 tonnes d'agrumes, environ 110.000 tonnes de légumes et 20.00 tonnes de produits de pêche principalement de poissons congelés et de la farine de poisson, a déclaré à la MAP Abdallah Janati, directeur général de l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE).

Et de relever que 30 sociétés marocaines prennent part à cette édition, dont 10 pour la première fois, ce qui reflète la grande importance du marché russe et ses perspectives prometteuses, ajoutant que l'objectif principal de la participation marocaine est de diversifier les exportations et d'améliorer le chiffre d'affaires des exportateurs tout en renforçant leur présence sur le marché russe.

Le Maroc, a-t-il noté, bénéficie actuellement d'une offre de qualité diversifiée eu égard aux résultats importants obtenus par le Plan Maroc Vert en particulier en ce qui concerne l'abondance, la qualité et la diversité de la production étant donné que le Royaume possède de nombreuses variantes de clémentines, légumes, fruits et fruits rouges.

Toutefois, "un grand travail nous attend sur le marché russe afin d'augmenter la part du Maroc, à la lumière de la forte concurrence de plusieurs pays, ce qui nous oblige à améliorer la qualité et la compétitivité du produit marocain en vue de renforcer notre position sur ce marché", a souligné M. Janati.

Le "World Food Moscou" est considéré comme l'un des plus importants événements internationaux dédiés aux secteurs de l'agroalimentaire et des produits agricoles et halieutiques frais avec plus de 1.500 exposants et plus de 30.000 visiteurs, principalement des professionnels.

Le pavillon marocain, dont le design combine l'authenticité et la modernité, s'étend sur une superficie de 411 m2 où 30 sociétés spécialisées dans une large palette d'agrumes, primeurs, légumes frais, produits de terroir et de la mer, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan et de suppléments à base de plantes.

Parallèlement, cette foire sera l'occasion de la tenue d'une série de rencontres entre les opérateurs économiques marocains et leurs homologues russes afin d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat économique et de créer des ponts de communication entre les deux parties. La participation marocaine se caractérisera également par des dégustations pour faire connaître aux visiteurs les spécificités culinaires marocaines.

Il convient de noter que la valeur totale des échanges commerciaux entre le Maroc et la Fédération de Russie s'est élevée à environ 2,5 milliards de dollars l'année dernière, dont près de 520 millions de dollars d'exportations marocaines essentiellement de l'agroalimentaire.