Angola: SIAC débureaucratise les secteurs administratifs

Luanda — Le service intégré d'assistance au citoyen (SIAC) au cours des 10 dernières années a contribué à réduire la bureaucratie dans les secteurs administratifs publics et privés de la prestation des services, en fournissant des conditions favorables à l'assistance aux citoyens et en uniformisant les normes de service.

Le SIAC envisage d'être une institution publique dotée d'un niveau élevé et de qualité dans la fourniture de services publics et privés et aux agents économiques et sociaux, par le biais de l'innovation des services et des procédures d'assistance au public, a déclaré mardi à la presse le responsable de l'institution, Anselmo Monteiro.

Selon la source, le SIAC priorise la relation avec le client, recherche la pleine satisfaction de l'usager, crée et maintien une relation étroite avec le citoyen, pratique et promeut la légalité, la probité, la loyauté, l'impartialité, la transparence, la responsabilité et la courtoisie, et met l'accent sur la compétence professionnelle, promouvant l'innovation et la modernisation des services et des technologies de l'information.

Anselmo Monteiro a dit que la responsabilité sociale de la SIAC avait permis des initiatives axées sur la participation des salariés aux actions visant à soutenir les organisations qui luttent pour le bien-être de la société civile.

À l'heure actuelle, a-t-il ajouté, le SIAC compte 12 unités et 1.212 employés, dont la plupart sont des jeunes âgés de 25 à 34 ans, représentant 40,5% du total.