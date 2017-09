Angola: Cabinda - Des anciens militaires insérés dans la Police nationale

Cabinda — Une centaine d'anciens soldats des Forces Armées Angolaises (FAA) ont été intégrés samedi, dans la police nationale lors d'une cérémonie tenue à la 10e Brigade d'infanterie motorisée située au sud de Cabinda.

Lors de la cérémonie, le 2ème commandant de la région militaire de Cabinda, le brigadier Domingos Filipe Kicongo, a déclaré que les FAA subissaient actuellement un processus de reconstruction, dans lequel chacun doit contribuer avec sa connaissance, sa détermination et sa discipline à la cause de la défense de la patrie, avec un sens de responsabilité et de mission accomplie pour assurer le développement socio-économique et le bien-être des Angolais.

«Je vous exhorte à continuer d'être guidé par une conduite exemplaire dans les tâches qui vous sont confiées, car le pays s'attend à une contribution précieuse, basée sur le maintien de la paix, de la sécurité, de l'ordre et la tranquillité publics», a-t-il indiqué.

Il a souligné que le processus était continu et qu'elle était pleinement consciente du fait que des actes de genre auraient lieu dans la région militaire, en tenant compte de la nécessité de renforcer la force de police, en vertu des tâches qui lui sont confiées.

«J'appelle tous ceux qui viennent de passer à la Police nationale à opter pour une conduite excellente, en accordant plus d'attention à la formation académique et professionnelle, car à l'ère de la mondialisation, les exigences du présent et du futur augmentent», a-t-il conclu.