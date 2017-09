Angola: La Cour constitutionnelle rejette l'appel du PRS

Les résultats des élections générales ont donné la victoire au MPLA et à son candidat, João Lourenço, par 61,08% des votes. L'UNITA a obtenu 26,68%, le charbon CASA-CE 9,45%, PRS 1,35%, FNLA 0,93% et APN 0,51%.

Selon la loi électorale, les décisions de la CC, intégrée par 11 juges avec le pouvoir d'évaluer, en dernière instance, la régularité et la validité des élections, jugeant les recours interjetés sur des éventuelles irrégularités durant les élections et le dépouillement des votes, sont sans appel.

La séance plénière de la CC est encore en réunion et devrait également décider des appels présentés par l'UNITA, la CASA-CE et le FNLA.

"La loi est claire, après la décision de la CC, il n'y a plus d'appel et le parti doit se conformer à la décision", a-t-il dit.

Il indique en outre que l'ajout aux procès verbaux des documents avec des taux élevés de falsification, notamment les procès-verbaux d'opérations électorales dans le but de rechercher des avantages électoraux injustifiés, constitue une infraction électorale et criminelle.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.