Kenya: Divock Origi - « La Bundesliga me convient parfaitement »

Divock Origi découvre la Bundesliga ! Transféré dans les dernières minutes du mercato, l'attaquant international belge a disputé samedi son premier match avec Wolfsburg. En effet, Divock Origi, 22 ans, a été prêté par Liverpool à Wolfsburg jusqu'à la fin de la saison.

Le Belge d'origine kényane, qui était souvent remplaçant à Liverpool, devrait renforcer l'attaque autour de Mario Gomez, alors que Wolfsburg n'a marqué qu'un but lors des deux premiers matches de Bundesliga.

Le Diable Rouge est revenu sur cette rencontre et son arrivée au club sur le site officiel de la Bundesliga relayé par la RTBF.

« Je suis très heureux d'être ici à Wolfsburg. C'était très important pour moi de me sentir au mieux avec mes coéquipiers. Il est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble avant la rencontre. Au plus le match avançait, au plus je me sentais dans le rythme. Mais le plus important pour moi est d'avoir pris mes repères avec l'équipe. Nous avons beaucoup de qualités dans l'effectif. Mes coéquipiers connaissent maintenant ma manière de jouer », se montre rassurant Divock Origi.

Pourtant cette première rencontre ne s'est pas soldée par une victoire. Son équipe n'a pas fait mieux qu'un partage (1-1) face à Hanovre à domicile. « Le résultat n'a pas été satisfaisant parce que je pense que nous méritions de gagner », analyse le joueur prêté par Liverpool. « Mais on doit aller de l'avant. Cela signifie qu'on doit continuer à travailler dur mais il y a eu des points positifs. Nous avons par exemple créé de nombreuses occasions. Nous savons que nous devons mieux exploiter cela dans le futur. »

Vendu par Lille à Liverpool en 2014, il est resté dans le club français en prêt pendant une saison, avant de partir jouer en Angleterre, où il a marqué 21 buts en 77 matches. Avec Wolfsburg, Divock Origi découvre un nouveau championnat après la Ligue 1 et la Premier League.

« Il y a beaucoup de similitudes entre la Premier League et la Bundesliga » termine l'attaquant belge. « Le rythme est aussi rapide ici qu'en Angleterre. Il y a beaucoup de qualité, la vitesse de jeu est élevée. Les matches sont disputés, très ouverts et plaisants. Il y a une grosse intensité! La Bundesliga me convient parfaitement. Et quand je connaîtrai encore mieux mes coéquipiers, cela ira mieux. Plus je joue, plus je deviendrai efficace. »