Angola: Le pays aura six écoles régionales de tourisme

Lubango — Le gouvernement angolais a déboursé 125 millions de dollars pour la construction de six écoles technico-professionnelles régionales d'hôtellerie et du tourisme, dont les travaux commencent cette année.

C'est ce qu'a déclaré mardi à l'Angop, dans la ville de Lubango, le directeur de l'Institut de promotion du tourisme, Eugénio Clemente, soulignant que les écoles seraient construites dans les provinces de Luanda, de Huambo, de Huíla, de Moxico, de Benguela et de Uige, dans le cadre du programme de formation du personnel.

Selon la source, À Huíla, l'école sera construite à partir de la seconde moitié de ce mois-ci et disposera d'un budget de 25 millions de dollars et elle accueillera des étudiants des provinces de Namibe, de Cunene et de Cuando Cubango.

L'école régionale d'hôtellerie et du tourisme de la province de Huambo accueillera des étudiants de Bié et Malanje, cependant celle de Moxico couvrira les étudiants de Lunda Norte et Lunda Sul.

D'autre part, l'école d'Uíge sera fréquentée par des étudiants de Zaire et de Cabinda, alors que celle de Luanda recevra ceux de Bengo et Cuanza Norte, tandis que Benguela accueillera des candidats de Cuanza Sul.

En plus de cette initiative, le directeur de l'Institut de promotion du tourisme a déclaré que son institution avait besoin de plus de 10 millions de dollars par an pour exécuter et budgétiser les projets liés au secteur.

D'après Eugénio Clemente, ce montant servira à créer des conditions pour que l'Institut de promotion du tourisme augmente les revenus grâce à des fonds internationaux, ainsi que la relance du tourisme fluvial.

Cette initiative vise à organiser des foires et conférences de tourisme international, à promouvoir d'événements nationaux, à diffuser de sites existants dans le pays et a réaliser d'autres actions, a-t-il renchéri.

Selon lui, l'Angola doit avoir un réseau d'écoles hôtelières pour assurer la qualité du personnel et promouvoir le tourisme interne.

L'Institut de promotion du tourisme a été créé en 2000, dans le but de soutenir le tourisme en Angola.