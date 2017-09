Angola: L'Angosat a 47 ingénieurs spatiaux formés dans six pays

La construction d'Angosat1 était prévue pour 36 mois. Le satellite angolais aura un centre primaire de contrôle et mission principal en Angola et un centre secondaire en Russie.

Le centre de contrôle et mission des satellites de l'Angosat1, dans la commune de Funda, au nord de Luanda, en tant que satellite géostationnaire artificiel, l'Angosat est situé à 36 mille kilomètres au niveau de la mer. Sa vitesse coïncide avec celle de la rotation de la Terre et parvient à couvrir un tiers du globe terrestre.

Le satellite Anggosan Angosat, construit en Russie, pesant 1 500 kilos et 262,4 kilogrammes de charge utile, sera en position orbitale 14,5 E et aura une puissance de 3,753 W dans la bande CKu avec des répéteurs 16C + 6Ku. Il aura 15 ans de "vie".

Les experts de sept, formés en sept phases, ont conclu trois mille heures de cours d'ingénierie et technologie spatiale. Des experts angolais se trouvent en Russie pour décider avec le côté russe les termes et la date limite pour le lancement du satellite avant la fin de cette année. L'entrée en orbite du satellite angolais était prévue pour le mois d'août dernier.

L'équipe d'ingénieurs comprend 13 en canal de service, neuf en analyse de système, sept en planification, six en administration de réseaux, nombre égal de directeurs de vol, quatre en balistique et deux en gestion de projet

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.