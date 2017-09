Angola: Des manuscrits de Deolinda Rodrigues à la garde du Mémorial Dr. Agostinho Neto

Deolinda Rodrigues est née le 10 février 1939 à Catete, dans le nord de la province de Bengo. En tant que guerrière du MPLA, elle a été arrêtée le 2 mars 1967 par l'UPA en République démocratique du Congo (RDC) et a été tuée avec ses compagnes Lucrécia Paím, Irene Cohen, Engrácia dos Santos et Teresa Afonso. Angop/net/sb

Selon le ministère de la Culture, dans un communiqué de presse parvenu mardi à l'Angop, la livraison de cette importante collection pour l'histoire de l'Angola au Mémorial vise à sa préservation, son transfert dans d'autres supports, par exemple en format numérique, pour sa diffusion et communication, afin d'être disponible pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants et le public en général.

Luanda — Le ministère de la Culture et les proches de Deolinda Rodrigues précéderont jeudi, à la remise officielle la collection des manuscrits de Deolinda Rodrigues pour la garde et possession du Mémorial Dr António Agostinho Neto, à Luanda.

