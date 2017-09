Afrique Australe: Le pays à la 45e réunion ordinaire du Comité des gouverneurs des Banques centrales de la SADC

Au cours de la réunion, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola tiendra des réunions bilatérales avec ses homologues, notamment le gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud, afin de renforcer les relations et aborder les questions de correspondance bancaire, ainsi qu'avec les gouverneurs des banques de la Tanzanie, de la Zambie et de la Namibie.

Cette réunion vise également à renforcer les liens de coopération, à obtenir des connaissances et à renforcer la coopération entre la BNA et ses homologues dans ce bloc régional.

D'après la note, le but de la réunion est de discuter de la transformation économique des pays de la région de la SADC, de l'analyse des politiques macroéconomiques, du développement du commerce et de l'investissement dans la région, du système de paiement, ainsi que des questions liées aux marchés financiers, à la supervision bancaire et aux technologies de l'information et de la communication.

La délégation angolaise est dirigée par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Valter Filipe da Silva, et comprend des directeurs et des techniciens de la Banque, selon un communiqué de presse de la Banque centrale parvenu mardi à l'Angop.

