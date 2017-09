Guinée: RPG/N'zérékoré - Sékou Souapé mobilise les populations pour soutenir Alpha Condé

Attendues depuis 17 ans, plusieurs fois programmées et autant de fois reportées, les élections… Plus »

« Ceux qui ont soutenu le Président Alpha Condé dès le début sont des jeunes de Lola et de N'zérékoré dont je fais partie. J'étais parmi ceux qui ont implanté le parti en Guinée. Vous devez être fiers de votre fils qui, il y a 25 ans a participé à l'implantation d'un mouvement qui est aujourd'hui au pouvoir« , ajoute-t-il. M. Kourouma a souligné qu'avec la forte mobilisation, « nous abordons les échéances prochaines avec sérénité et beaucoup d'espoirs« .

Les sages, les femmes et les jeunes de N'zérékoré ont exprimé leur fierté à l'endroit de leur fils. Vendredi 8 septembre, Sékou Souapé Kourouma, l'éternel combattant pour la démocratie dirige une délégation pour remobiliser et sensibiliser les populations de N'zérékoré autour du projet de développement d'Alpha Condé. Depuis, des rencontres, des meetings et réunions s'enchaînent.

Ça été une véritable démonstration de force. N'zérékoré a massivement réservé un accueil chaleureux à son fils prodige: Sékou Souapé Kourouma. Il a été l'un des rares et touts premiers militants à œuvrer pour l'implantation du RPG arc-en-ciel en Guinée. 25 ans plus tard, ce mouvement qu'il a soutenu avec abnégation est au pouvoir.

