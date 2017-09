Cameroun: Rentrée scolaire - Les appels de la classe politique

Voilà un peu plus d'une semaine que les carillons de la rentrée scolaire ont retenti au Cameroun. Cette rentrée 2017-2018 intervient dans un contexte bien particulier.

Les trois régions septentrionales et celle orientale ne sont pas totalement sorties de la situation d'insécurité qui a quelque perturbé les activités scolaires l'année dernière. A cela, il faut ajouter les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont été marquées par des revendications des syndicats d'enseignants et d'avocats. Des préoccupations auxquelles le gouvernement, à l'initiative du président de la République, a commencé à apporter des solutions en même temps que se poursuivent les négociations engagées avec les syndicats concernés. C'est dans ce contexte qu'est survenue l'instruction du président de la République ordonnant l'arrêt des poursuites contre certaines personnes devant le Tribunal militaire de Yaoundé, à la suite des actes de violence enregistrés dans ces deux régions.

Face à cette situation, la classe politique camerounaise, toutes tendances confondues, et dans un seul élan. Salue la reprise effective observer à travers les dix régions mais appelle aussi ceux traient les pieds à revenir à la raison. Pour ces hommes et femmes, de la formation de la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui, dépend l'avenir de notre pays. Il est donc question de donner une chance à ces enfants et leur permettre de mieux se préparer à assurer la relève de demain. En clair, les jeunes en quête de savoir aujourd'hui ne doivent nullement être les otages des revendications formulées par certains ou des actes criminels perpétrés par des bandes armées aux frontières du Cameroun.