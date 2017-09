Cameroun: Développement des PME - L'expérience japonaise en partage

La méthode managériale 5S Kaizen expliquée à une quarantaine de chefs d'entreprises de l'Extrême-Nord la semaine dernière par l'APME.

Si 95% de l'économie du Cameroun repose sur les petites et moyennes entreprises (PME), il n'en demeure pas moins que malgré leur pléthore, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Pour cause, dans leur globalité, quels que soient leurs domaines d'activité, les PME n'appliquent pas des stratégies de management efficaces. Constat fait par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises (APME), qui souligne la nécessité de booster la productivité de ces PME. Dès lors, l'APME leur suggère la méthode 5S Kaizen, ayant fait de l'économie japonaise une référence mondiale.

D'après les explications de Mahamat Kirina Ali, représentant l'APME, depuis 2015, une quarantaine de Camerounais ont acquis cette technique grâce à des experts japonais qui ont fait le déplacement du Cameroun pour l'adapter au contexte local. Deux ans après, « nous pensons qu'il est temps de l'implémenter au Cameroun pour bénéficier des bons résultats, d'où la caravane nationale de formation des responsables des PME », a préconisé le consultant. C'était la semaine dernière à Maroua, dans la région de l'Extrême-Nord. Selon les experts, le projet 5S Kaizen, fruit de la coopération Cameroun-Japon, permet l'amélioration continue des performances des PME, en diminuant les gaspillages en temps et en mouvements dans l'optique d'améliorer leur productivité, tout en minimisant les coûts financiers.

De son étymologie « amélioration continue » (en japonais), le mot « Kaizen » est un état d'esprit, une philosophie qui affecte notre mode de vie, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu social. Il est focalisé sur des efforts constants d'amélioration. Les 5S renvoient à Séparer (sélectionner l'utile et supprimer l'inutile), Situer (les matériaux selon les catégories), Scintiller (nettoyer les installations et les machines), Standardiser et Suivre les règles combinées aux outils tels que le bon sens et la capacité à mobiliser les énergies. Cette technique permet de réduire les opérations qui ne produisent pas de valeur ajoutée.