Cameroun: Diplomatie - L'au revoir de Gisèle Bouanga-Kalou

L'ambassadeur du Congo arrivé en fin de séjour a fait ses adieux au ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, hier à Yaoundé

C'est le temps des adieux entre l'ambassadeur de la République du Congo, Gisèle Bouanga-Kalou arrivé en fin de séjour et les autorités camerounaises. Hier à Yaoundé, la diplomate est allée dire au revoir au ministre des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mbella. Au cours de l'audience à elle accordée, la diplomate congolaise et le Minrex ont revisité tous les accords de coopération entre les deux pays voisins. « Les relations entre nos deux pays sont excellentes. Tous les projets d'intérêt commun sont en cours et vont être finalisés. Nous avons évoqué la tenue de la grande commission mixte de coopération qui a accusé un peu de retard. Et ce retard sera rattrapé dans quelques mois », a-t-elle indiqué.

Pour S.E Gisèle Bouanga-Kalou, le Congo et le Cameroun ont tout à gagner en partageant leurs expériences dans tous les domaines. « Lorsque des missions de travail viennent au Cameroun, nous devons toujours nous inspirer des expériences de nos voisins et frères. Nous avons tous intérêt à avoir des positions communes sur tout ce qui touche l'économie, l'environnement et autres », a déclaré la diplomate. Après cinq ans de séjour au Cameroun et plus de dix ans au total à l'étranger, Gisèle Bouanga-Kalou va retrouver son Congo natal. Des années passées au Cameroun, elle avoue avoir bénéficié d'un soutien multiforme. D'où sa gratitude au gouvernement camerounais.