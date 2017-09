Sénégal: Construction d'infrastructures en Afrique - Macky Sall appelle à renforcer Africa50

Il a demandé aux dirigeants de la BAD et d'Africa50 d'aider "davantage à la réalisation des projets, dans les secteurs sources de croissance et de création d'emplois, notamment dans les énergies renouvelables, les énergies, l'agriculture, les transports et les technologies de l'information et de la communication".

Macky Sall appelle également au "renforcement des partenariats" entre Africa50 et le secteur privé, et à "l'exploitation du potentiel des ressources intérieures" des Etats, afin de "combler les besoins en investissements massifs, que ni les budgets nationaux, ni l'aide publique ne peuvent à eux seuls satisfaire".

Le Programme de développement des infrastructures de l'Afrique (PIDA) a des projets dont la mise en œuvre aura besoin d'environ 130 millions de dollars US par an, selon le président sénégalais.

"L'initiative Africa50 est un levier essentiel pour résorber notre déficit infrastructurel et accompagner la nouvelle dynamique de croissance de notre continent. Une croissance portée par ses énormes ressources naturelles et humaines", a-t-il dit à l'ouverture de la deuxième assemblée des actionnaires d'Africa50.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.