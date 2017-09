Afrique: La Coupe de l'UFOA va entamer la phase de poules

Pour la suite du tournoi, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Nigéria forment le groupe A, tandis que le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Bénin constituent le groupe B.

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne se sont pas montrés sous le meilleur jour, contraints d'avoir recours aux tirs au but pour se défaire respectivement du Liberia et du Togo. Le Niger a réalisé une bonne performance en sortant le Burkina Faso, imité par le Bénin face au Cap Vert.

Dans l'ensemble, toutes les rencontres ont été serrées. S'en sont le mieux sorties, le Ghana, le Nigeria, le Mali et la Guinée qui vont s'affronter maintenant dans un groupe A très ouvert entre quatre des ténors des deux zone Ouest, A et B.

Depuis le 9 septembre et jusqu'au 24 septembre prochains se déroule au Ghana, dans la ville de Cape Coast, un tournoi réunissant les seize pays membres de l'ancienne UFOA (Union des Fédérations de l'Ouest Africain), aujourd'hui divisée en Zone Ouest A et Zone Ouest B.

