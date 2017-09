Cameroun: La dégringolade du Canon sportif de Yaoundé

En réponse à l'article de Hughes Seumo "Cameroun, Regard: Servir le Régime en Place et Prendre sa… Plus »

Car, le Canon de Yaoundé c'est plusieurs générations de grands joueurs, Théophile Abega, Marc-Vivien Foé, Emanuel Kundé, Grégoire Mbida Arantes, Louis Paul Mfédé Thomas NKono, François Omam Biyick, Jean Manga Onguene et Jacques Songo'o. C'est donc tout cela qui fait du club le visage le plus évocateur du football camerounais après les Lions Indomptables.

Depuis lors, le plus haut sursaut d'orgueil du Canon a été enregistré en 2013. Lorsque l'équipe a joué et perdu aux tirs aux buts (4-1) la finale de la Coupe du Cameroun face à la jeune équipe de Young Sport Academy de Bamenda.

La crise des résultats survient dès 1990. Malgré tout, l'équipe arrive quand même à se hisser au sommet du football camerounais en remportant notamment le championnat local en 1991, et trois fois la Coupe (1993, 1995, et 1999).

Le Kpa Nkum, comme on l'appelle affectueusement, remporte son premier titre national en 1970. C'est le début d'une longue et riche aventure africaine.

Pendant bien longtemps, le club fondé en 1930 a joué les premiers rôles au niveau local. Le Canon de Yaoundé est l'équipe la plus titrée du Cameroun avec comme bilan : 10x championnats, 11 Coupes du Cameroun (plus six finales), 3 Coupes d'Afrique des clubs champions - deuxième club à réaliser semblable performance après le Hafia FC de Conakry - et 1 Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (plus trois finales).

