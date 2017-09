Mali: Plus de 50 milliards de F CFA de recettes réalisées en août 2017

Aux commandes des Douanes Maliennes depuis le 11 janvier 2017, l'Inspecteur Général de Classe Exceptionnelle, le DG Aly COULIBALY, ne cesse de multiplier les succès depuis huit mois qu'il tient les reines des Douanes. A quatre mois de la fin de l'année, tout laisse penser qu'il dépassera largement l'objectif de mobiliser le montant de 585 milliards de F CFA qui lui a été assigné au 31 décembre 2017 contre 523 milliards de F CFA en 2016. Pour le mois d'août 2017, Aly COULIBALY et ses hommes dont son adjoint Soungalo DEMBELE, précédemment, Directeur des Recettes ont réalisé une recette de plus de 50 milliards de F CFA.

Cette performance des soldats de l'économie dans une période de sortie de crise où sur les 10 régions du Mali, seules trois, à savoir : Kayes, Koulikoro, Sikasso fonctionnent en plein temps et dans une moindre mesure, une partie des régions de Ségou et Mopti, apparait comme une bonne nouvelle pour le Ministère en charge des Finances. Les partenaires techniques et financiers dont le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque Mondiale ont été séduits par ces résultats et ont donné leur quitus pour la validation du plan de travail 2018 par les Douanes Maliennes.

Les douanes maliennes viennent de réaliser une recette record de plus de 50 milliards de F CFA pour le seul mois d'août 2017, sur un objectif fixé à 48 milliards de F CFA, soit un excédent de plus de 2 milliards.

