Afrique de l'Ouest: Le Président de la République - "Nous sommes décidés à ancrer la tradition de la concertation et à impulser le G5 Sahel

C'est une information exclusive. Radio France Internationale (RFI), The Guardian et Der Spiegel ont pu obtenir avant sa… Plus »

Le Président de la République a déclaré cette occasion à la presse malienne que le président malien et lui-même sont décidés à ancrer la tradition de la concertation entre eux, ajoutant qu'il faut de temps qu'il se concerte avec son frère et ami El Hadj Boubacar Keita au sujet de tout ce qui est de nature à renforcer les relations existant entre les deux pays frères ainsi que sur les différentes questions qui intéressent la région.

Le Chef de l'Etat et son épouse ont été salués à leur départ de l'aéroport de Bamako par son homologue malien et son épouse, les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l'Etat malien, ainsi que par notre ambassadeur au Mali, SEM. Mohamed Ould Mekhalla et le Général Dhehbi Ould Jaafar, attaché militaire à notre ambassade à Bamako.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.