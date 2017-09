Burkina Faso: Ouaga film Lab 2017 - Huit prix en jeu

Influencé par les rappeurs burkinabè tels que Faso Komba, Yellen et bien d'autres, Désiré… Plus »

A travers des formations en scénario, de coaching, en technique de speech et de mise en réseau avec d'autres laboratoires d'Afrique et d'Europe, ils sont mis en relation avec une dizaine de mentors et de consultants européens et africains. «Cela permettra aux professionnels de cinéma de l'Afrique de l'Ouest d' améliorer leur travail et se mettre avec les plateformes professionnelles», a expliqué Ousmane Boundaoné, administrateur de Ouaga Film Lab. A en croire son directeur artistique, Moussa Sawadogo, c'est aussi une aubaine pour les porteurs de projets de films de présenter leurs œuvres aux potentiels bailleurs de fonds.

Sur 90 projets cinématographiques, 15 ont été sélectionnés pour prendre part à la 2e édition de Ouaga film Lab. Les binômes réalisateur-producteur, porteurs de 10 projets du Bénin, du Sénégal, du Nigeria, du Niger et du Burkina Faso et cinq autres jeunes producteurs nationaux y participent, du 11 au 23 septembre 2017, à Ouagadougou. Ouaga Film Lab se veut une plateforme de détention de jeunes talents africains.

