Burkina Faso: Sociétés à capitaux publics - 750 administrateurs en formation à Bobo-Dioulasso

Sous l'égide du ministère en charge du commerce, la direction générale de la promotion de l'entreprise, organise du 11 au 30 septembre 2017 à Bobo-Dioulasso, la 18e session de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics. Durant cette période, 750 administrateurs issus de 85 structures de tout le pays, répartis en trois groupes, verront leurs capacités renforcées.

«Rôle et responsabilité des administrateurs des sociétés à capitaux publics : techniques d'identification des risques et d'élaboration de plan de mitigation basé sur la gestion axée sur les résultats ».

C'est sur ce thème que se tient, du 11 au 30 septembre 2017 à Bobo-Dioulasso, la 18e session annuelle ordinaire de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics. La formation va comporter trois modules et deux communications. Le premier module concerne la définition et la présentation des techniques d'identification des risques et leur classification. Le deuxième se consacrera à la présentation du processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan d'atténuation des risques. Le troisième module s'attardera sur la présentation d'un modèle de plan d'action de la gestion des risques d'une entreprise.

Quant aux deux communications parallèles, elles vont évoquer respectivement la nouvelle réglementation des marchés publics, et les techniques de financement des sociétés à capitaux publics. Selon le Directeur général (DG) de la promotion de l'entreprise, structure chargée de l'organisation de cette session de formation, Madani Barry, 750 participants venus de 85 structures à travers tout le pays, verront ainsi leurs capacités renforcées. Et les structures à l'entendre, sont, entre autres, des sociétés d'Etat, des établissements publics de l'Etat et des sociétés à économie mixte. Et d'ajouter que pour un succès de la formation, les participants ont été divisés en trois groupes, qui se succéderont du 11 au 30 septembre 2017. Pour le ministre en charge du commerce, Stéphane Sanou, également patron de la cérémonie d'ouverture, ce séminaire de par son « thème éloquent », permettra aux participants de bien s'outiller, à travers le rappel qui leur sera fait sur leur rôle et engagement dans la gestion interne de leurs sociétés.

Rigueur dans la gestion des ressources

Le ministre a laissé entendre que le présent séminaire permettra aux bénéficiaires d'être outillés sur les techniques d'identification des risques, qu'ils soient financiers ou non financiers, et les amènera aussi sur la gestion axée sur la rentabilité positive. Un autre objectif visé est de susciter de la rigueur dans la gestion des ressources de l'administration publique. En effet, selon le ministre, ces ressources ne bénéficient malheureusement pas d'une gestion aussi rigoureuse. « Avec ce séminaire, on va les inviter à être encore beaucoup plus regardants sur la gestion interne », a indiqué Stéphane Sanou. L'administrateur est quelqu'un qui gère, et qui parle de gestion, a-t-il dit, et qui parle aussi de prévision. « Il faut d'abord identifier les difficultés qui plombent le développement de la société, en vue donc de les solutionner », a confié M. Sanou. Pour lui, à travers ce séminaire, le gouvernement veut faire de ces sociétés, un moteur de développement économique et social du pays des Hommes intègres. Quant au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, il a salué le choix de sa ville pour abriter ce séminaire.