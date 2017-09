Burkina Faso: CCIBF / Ordre des avocats - Un partenariat pour une assistance juridique

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et l'Ordre des avocats ont signé une convention de partenariat d'assistance juridique aux délégations consulaires régionales, le lundi 11 septembre 2017, à Ouagadougou.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) se préoccupe de l'assistance et de l'accompagnement des acteurs économiques. Elle a, à cet effet, signé, le lundi 11 septembre 2017, à Ouagadougou, une convention de partenariat avec l'Ordre des avocats pour assister juridiquement les opérateurs économiques. «En dehors de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les opérateurs économiques dans les autres régions pourront avoir la chance d'avoir des avocats à leurs côtés pour des consultations juridiques afin de mieux encadrer leurs affaires», a indiqué le Directeur général (DG) de la CCI-BF, Issaka Kargougou.

Ce protocole, aux dires de M. Kargougou, qui unit désormais les deux structures, est la réalisation d'un rêve ‘'tant rêvé". «Au-delà, nous avons voulu poser un acte qui permet de fournir des services de proximité aux opérateurs économiques burkinabè», a-t-il expliqué. Il s'agit, également, selon lui, d'amener les avocats à se déplacer dans les CCI-BF régionales marquées par l'absence physique et permanente des avocats. «Cela règle, entre autres, les questions d'accessibilité et de coût», a-t-il affirmé. Pour le Bâtonnier Mamadou Savadogo, cette initiative de la CCI-BF va permettre d'élargir constamment le périmètre des activités des avocats.

Elle va également, a-t-il dit, profiter aux hommes d'affaires qui ont besoin d'éclairages juridiques dans la gestion de leurs affaires. «Un homme d'affaires, un industriel et un commerçant qui respectent la loi et les dispositions légales rendent service à l'Etat», a déclaré Me Savadogo. Grâce à la CCI-BF, a-t-il laissé entendre, les populations vont avoir accès à un avocat même pour des questions qui ne sont pas directement liées à l'activité industrielle ou commerciale. «Il était peu probable que des avocats s'organisent pour aller dans ces régions assister les délégations régionales sans ce partenariat», a-t-il reconnu. Dans cette convention sont inscrites des activités de promotion des conseils juridiques, des caravanes en vue de régler les litiges entre opérateurs économiques et les tiers, etc. La CCI-BF et l'Ordre des avocats entendent, ainsi, aider les opérateurs économiques burkinabè à construire une économie prospère.