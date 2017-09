Burkina Faso: Education nationale - Un salon pour promouvoir l'école

L'association Volontaire pour le développement durable décentralisé (VDD) a animé le dimanche 10 septembre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Elle a annoncé aux journalistes, la tenue de la première édition du Salon international des écoles, lycées et universités du Burkina (SILUB), prévu du 22 au 29 septembre 2017.

Dans l'optique d'accompagner le gouvernement burkinabè dans la valorisation et la promotion du système éducatif dans un cadre sein, l'association Volontaire pour le développement durable décentralisé (VDD) organise du 22 au 29 septembre 2017 à la place de la Nation de Ouagadougou, le Salon international des écoles, lycées et universités du Burkina (SILUB). L'événement qui est placé sous le thème : « Pour plus de résultats scolaires et pour zéro acte d'incivisme en 2018 : engageons-nous » connaîtra la participation de plusieurs structures dont des établissements d'enseignement et le Syndicat national des libraires et assimilés du Burkina (SYNALAB). L'information a été donnée aux journalistes, le dimanche 10 septembre 2017, lors d'une conférence de presse dans la capitale burkinabè.

Selon le coordonnateur général du SILUB, Vital Placide Simporé, le but du salon est de créer un cadre de rassemblement de tous les acteurs de l'éducation dans un même lieu afin de faciliter la communication par la sensibilisation contre l'incivisme et la consommation de la drogue. « Ce grand événement vise à terme, la mobilisation à Ouagadougou, de l'ensemble des écoles et universités africaines, européennes et américaines pour les rapprocher davantage des élèves et étudiants burkinabè. Ce qui va faciliter les inscriptions et contacts inter universitaires », a confié Vital Placide Simporé. Le président du SYNALAB, Saïbou Kouanda dit Prince, a laissé entendre que la manifestation sera marquée par des expositions-ventes de fournitures scolaires à prix réduits, dans l'objectif d'inciter les uns et les autres à la baisse du coût des articles pour la rentrée scolaire prochaine.

A celles-ci, s'ajoute des séances de sensibilisation au civisme et des conférences publiques. Avez-vous l'accompagnement des autorités en charge de l'enseignement ? A cette préoccupation des journalistes, le comité d'organisation a répondu par l'affirmative. « Le salon sera parrainé par le ministre en charge de l'éducation. Aussi, plusieurs autres ministres comme ceux en charge de la justice et de l'enseignement supérieur ont estimé l'idée noble et ont affiché une réelle volonté de nous accompagner », a étayé le coordonnateur général du SILUB. Par ailleurs, il a précisé que des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des participants.